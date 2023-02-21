ВМСУ будут иметь два тральника и 6 корветов проекта Ada, – Резников

21 февраля 2023, 12:29
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"Бабель"

В Министерстве обороны Украины рассказали о планах развития Военно-Морских Сил Украины. Как оказалось, уже планируется поставка двух готовых тральников из Великобритании.

Также ВМСУ будут иметь 6 корветов по турецкому проекту Ada. Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

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Что известно о плане развития Военно-Морских Сил Украины

По словам Резникова, для ВМСУ планируется поставка двух готовых тральников из Великобритании и построение шести корветов по турецкому проекту Ada, первый из которых уже спущен на воду.

Даже по флоту – в Великобритании у нас уже стоят два минных тральщика с украинским экипажем и флагом. Это наш общий проект. Мы спустили на воду первый корвет класса Ada в Турции – всего их будет шесть,
– сказал министр.

Кроме того, Резников отметил, что сейчас Украина "очень плодотворно" работает над подготовкой нового удара по Черноморскому флоту России.

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Автор: Софія Ковнір