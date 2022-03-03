Внимание: Черниговщина и Первомайск – воздушная тревога

В Черниговской области и Первомайске воют сирены – объявлена воздушная тревога. Все немедленно в укрытии.

Соответствующую информацию огласил глава ОВА Черниговщины Вячеслав Чаус и Суспільне Миколаїв. Сообщения об опасности в области и городе пришли практически одновременно.

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Воздушная тревога! Вся Черновицкая область! В укрытие,

– написал Вячеслав Чаус.

"Первомайск! Внимание воздушная боевая тревога! Все в укрытие", – добавили журналисты.

Подчеркиваем, граждане должны найти ближайшее хранилище или укрытие и находиться там, ожидая дальнейших инструкций.

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