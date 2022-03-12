Внимание: в Днепропетровской, Винницкой областях и Умани объявлена воздушная тревога
12 марта 2022 , 05:11Читати новину українською
Источник:Суспільне Дніпро
В Днепропетровской и Винницкой областях, а также в Умани воют сирены – объявлена воздушная тревога. Все жители города должны немедленно пройти в укрытие.
Об этом около 05:05 12 марта сообщают украинские средства массовой информации.
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Воздушная тревога в Днепропетровской и Винницкой областях – всем в укрытие,
– пишут журналисты.
В свою очередь глава Черкасской ОВА Игорь Табурец отметил, что в городе Умань также существует угроза ракетного удара. В то же время, Черкассы должны оставаться в укрытиях.
Подчеркиваем, если звучат сирены, то они указывают на воздушную тревогу. Жители должны найти ближайшее убежище и находиться там, ожидая дальнейших инструкций.