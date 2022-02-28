Внимание: в Днепре воздушная тревога
28 февраля 2022 , 22:15Читати новину українською
Источник:"Суспільне Дніпро"
Около 22:01 28 февраля в Днепре зазвучали сирены. Жителям города необходимо немедленно перейти в укрытие.
Заметим, что последние сутки сирены в Днепре раздаются часто. Они не учебные и угроза всегда есть, не стоит игнорировать воздушную тревогу.
К теме Россия за время вторжения выпустила по городам Украины 113 ракет "Калибр" и "Искандер"
Сирена срабатывает тогда, когда со стороны оккупантов летят ракеты. Точную цель предсказать невозможно – пока что оказывалось, что они летели на Киев и Запорожье.
В любом случае, когда слышите тревогу – обязательно спускайтесь в укрытие.
Оперативная информация спасает жизни. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!