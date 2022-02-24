Перебои возможны, но это не связано с отключением. Операторы и провайдеры будут предоставлять услуги гражданам.

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Системы оперативно-технического управления коммуникационными сетями переведены на чрезвычайный режим управления,

– говорится в сообщении.

Почему происходят перебои со связью

Провайдеры обращают внимание на то, что могут быть перебои со связью. Это прежде всего связано с тем, что сети перегружены.

Поэтому совершайте телефонные вызовы и обмен сообщениями в пределах необходимости. Если не можете дозвониться – присылайте СМС-сообщения.

Важно: особая просьба не распространять передвижение военной техники сил безопасности и обороны Украины. ВСУ и все специальные службы готовились к такому сценарию развития событий – по тревоге подняты все силы страны. Сохраняйте спокойствие, прислушайтесь к рекомендациям местных органов власти и верьте в украинских защитников.

Официальные каналы оперативного распространения информации Госспецсвязи:

Полный текст публикации:

"Внимание. В сети распространяется информация о возможных отключениях мобильной связи и интернета – эта информация не соответствует действительности.

Операторы и провайдеры будут предоставлять услуги гражданам.

Системы оперативно-технического управления коммуникационными сетями переведены на чрезвычайный режим управления.

Обращаем внимание, что могут быть перебои со связью. Это прежде всего связано с тем, что сети перегружены.

Просим совершать телефонные вызовы и обмен сообщениями в пределах необходимости. Если не можете дозвониться – совершайте обмен СМС-сообщениями.

Всю актуальную информацию о работе сетей будем публиковать на официальных информационных каналах Госспецсвязи в телеграмме, твиттере и фейсбуке".