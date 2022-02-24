Перебої можливі, але це не пов'язано з відключенням. Оператори та провайдери продовжуватимуть надавати послуги громадянам.

До теми Ситуація під контролем: ЗСУ тримають оборону у Щасті

Системи оперативно-технічного управління комунікаційними мережами переведені на надзвичайний режим управління,

– йдеться в повідомленні.

Чому відбуваються перебої зі зв'язком

Провайдери звертають увагу на те, що можуть бути перебої зі зв'язком. Це передусім пов'язано із тим, що мережі перенавантажені.

Тож здійснюйте телефонні виклики та обмін повідомленнями у межах необхідності. Якщо не можете додзвонитись – надсилайте СМС-повідомлення.

Важливо: Особливе прохання не поширювати пересування військової техніки сил безпеки та оборони України. ЗСУ та усі спеціальні служби готувалися до такого сценарію розвитку подій – за тривогою підняті всі сили країни. Зберігайте спокій, дослухайтесь до рекомендацій місцевих органів влади та вірте в українських захисників.

Офіційні канали оперативного поширення інформації Держспецзв'язку:

Повний текст публікації:

"Увага. У мережі шириться інформація про можливі відключення мобільного зв'язку та інтернету – ця інформація не відповідає дійсності.

Оператори та провайдери продовжуватимуть надавати послуги громадянам.

Системи оперативно-технічного управління комунікаційними мережами переведені на надзвичайний режим управління.

Звертаємо увагу, що можуть бути перебої зі зв'язком. Це перш за все пов'язане із тим, що мережі перенавантажені.

Просимо здійснювати телефонні виклики та обмін повідомленнями у межах необхідності. Якщо не можете додзвонитись – здійснюйте обмін СМС-повідомленнями.

Усю актуальну інформацію про роботу мереж публікуватимемо на офіційних інформаційних каналах Держспецзв'язку у телеграмі, твіттері та фейсбуці".