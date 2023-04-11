Государство должно понимать свои усилия: почему внутренне перемещенным лицам обязательно регистрироваться

Полномасштабное вторжение заставило огромное количество украинцев покинуть свои дома и переехать в более безопасные регионы. На 11 апреля известно, что в Украине 4,8 миллиона внутренне перемещенных лиц.

Такое количество людей зафиксировано в реестре. По сути, именно регистрация позволяет понять, сколько их и какими должны быть усилия государства, чтобы они получили необходимую помощь. Об этом 24 Каналу сказала министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

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Люди должны получать надлежащую помощь

Как отметила министр, эти люди могут рассчитывать на социальную поддержку, административную поддержку и другие формы поддержки.

Сегодня принята стратегия по внутренне перемещенным лицам и пошаговый операционный план ее реализации,

– отметила Верещук.

Там расписано, что могут получить такие люди, на что они могут гарантированно претендовать в будущем. В частности, речь идет о возвращении в места своего постоянного проживания.

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