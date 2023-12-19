О теме внутренних переселенцев президент Владимир Зеленский говорил на предновогодней пресс-конференции, передает 24 Канал. Он ответил на вопрос о слухах, будто в 2024 году уменьшится помощь для внутренних переселенцев.

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Что будет с помощью для внутренних переселенцев

Как подчеркнул Зеленский, никакого уменьшения помощи внутренних переселенцев не будет. Однако пока неизвестно, будет ли увеличение. Причина – увеличение оборонного бюджета.

Четко ответить на этот вопрос можно будет ближе к Новому году. Тогда уже будут сочтены все расходы в бюджете.

Уменьшения помощи не будет. Что касается увеличения. Не могу пока это подтвердить из-за вызовов, связанных с увеличением оборонного бюджета. Точно все будет подсчитано до конца года. Тогда будем иметь полное понимание наших расчетов,

– сказал Зеленский.

Кроме того, Зеленский добавил, что в Украине будут развиваться программы кредитной, ипотечной поддержки; развития бизнеса и т.д.

Обратите внимание! Зеленский также рассказал, какие у него отношения с Залужным и собирается ли он менять военное руководство.

Важное с пресс-конференции Зеленского: коротко