Про тему внутрішніх переселенців президент Володимир Зеленський говорив на передноворічній пресконференції, передає 24 Канал. Він відповів на питання про чутки, нібито у 2024 році зменшиться допомога для внутрішніх переселенців.

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Що буде з допомогою для внутрішніх переселенців

Як наголосив Зеленський, жодного зменшення допомоги для внутрішніх переселенців не буде. Однак поки невідомо, чи буде збільшення. Причина – збільшення оборонного бюджету.

Чітко відповісти на це питання можна буде ближче до Нового року. Тоді вже будуть пораховані усі видатків в бюджеті.

Зменшення допомоги не буде. Що стосується збільшення. Не можу поки це підтвердити через виклики, які пов'язані зі збільшенням оборонного бюджету. Точно все буде підраховано до кінця року. Тоді будемо мати повне розуміння щодо наших розрахунків,

– сказав Зеленський.

Крім того, Зеленський додав, що в Україні розвиватимуть програми кредитної, іпотечної підтримки; розвитку бізнесу тощо.

Зверніть увагу! Зеленський також розповів, які у нього стосунки із Залужним та чи збирається він змінювати військове керівництво.

Важливе з пресконференції Зеленського: коротко