Тиски сжимаются: Путин сейчас доверяет только одному человеку
Внутренняя политическая ситуация в России очень нестабильна. Местные политики изо всех сил пытаются перетянуть одеяло на себя, расшатывая авторитет Владимира Путина.
Об этом 24 Каналу рассказал политолог Аббас Галлямов. По его словам, у Путина почти не осталось соратников, которым он может полностью доверять.
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Галлямов убежден, что сейчас по-настоящему Путин может доверять только Юрию Ковальчуку. После того, как российский диктатор повысил в должности Дмитрия Медведева, на Игоря Сечина и Николая Патрушева рассчитывать уже не может.
Они не выступят целиком и полностью против Путина, но можно быть уверенным, что против проекта передачи власти от Путина к Медведеву они выступят,
– добавил говорящий.
Поддержка Медведева временная
Напомним, что в декабре Путин назначил Медведева первым замглавы военно-промышленной комиссии, то есть своим первым замом. Теперь Медведев руководит гособоронзаказами, составляющими наибольшую часть российской экономики, заметил политолог. Так Медведев потеснил Михаила Мишустина, который все еще пытается сопротивляться, но отступает.
В начале марта Мишустин все же смог провернуть договор о том, как будет проводиться организация этого сектора в случае введения военного положения.
В этой ситуации рассчитывать на лояльность людей, на которые он мог положиться недавно, Путин уже не может. На лояльность Медведева пока рассчитывать может, потому что тот рад, что его усиливают,
– добавил Галлямов.
Однако он убежден, что такая лояльность Медведева временна. Как он легко перекрасился из либералов в патриоты, так он может сделать это и в другую сторону.
"Он себя убедит, что так надо. Совершенно искренне в это будет верить. Ну, может быть, выпьет грамм 50 под такое дело", – иронически добавил говорящий.
Путин оказался в сложном положении
- Российский диктатор боится так называемых российских финансовых элит, а потому позволяет в условиях войны и финансового кризиса в России, приумножать им свое состояние. Эти деньги катастрофически необходимы российскому бюджету.
- Аббас Галлямов сравнил поддержку войны русскими с эрозией. По его словам, все меньше людей хочет воевать и все больше надеются на мирные переговоры. От этого и авторитет Путина падает.
- Бывший высокопоставленный чиновник из Великобритании убежден, что в случае успешного контрнаступления ВСУ, генералы в России "выметут" Владимира Путина из Кремля.