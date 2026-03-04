Одну из ключевых ролей в теневой структуре путинской политической группировки играет генерал-лейтенант Федеральной службы исполнения наказаний России в отставке Евгений Гнедов. Экс-руководитель Главного оперативного управления ФСИН в Москве в 2020 году сменил запятнанный кровью замученных зэков мундир на гражданский костюм после кровавого бунта зэков в колонии в Ангарске. Тогда же стало известно, что полностью коррумпированное руководство тюрем не просто занималось пытками заключенных, но и использовало их как рабочую силу для собственного обогащения.

Кремль продвигает депутатов-преступников

Вместо каких-то уголовных производств Гнедов получил почетную отставку с последующим назначением на должности советника секретаря генерального совета "Единой России", а также руководителя группы документационного обеспечения центральных органов партии. Влиятельное место в структуре политсилы бывший палач занял благодаря личной протекции Дмитрия Медведева.

Работа генерал-лейтенанта Гнедова является крайне ответственной, поскольку фактически он является неким руководителем службы безопасности и занимается сбором конфиденциальных данных членов партии, взаимодействием со спецслужбами и тому подобное.

Именно Гнедов формирует досье и списки кандидатов в депутаты, за которых потом будет голосовать население. При этом политическая система государства-бензоколонки устроена так, что "Единая Россия" является скорее госдепартаментом внутренней политики страны, чем классической партией, а любые выборы являются фикцией с заранее известным результатом.

Все сенаторы, губернаторы и региональные элиты России напрямую подчиняются Кремлю, а на случай необходимости политической расправы на каждого из деятелей составлены отдельные папки с компроматом. Причастность к коррупции или иной преступной деятельности в опороченных ценностях российской верхушки является неоспоримым плюсом. Задача Гнедова – следить, чтобы каждый из потенциальных кандидатов на любые влиятельные должности имел криминальный шлейф. Без этого попасть в списки на выборы или быть назначенным на какое-то кресло фактически невозможно, поскольку именно наличие компромата дает путинской системе определенную гарантию лояльности человека.

Для примера, в 2024 году Гнедов занимался проверкой на "профпригодность" сенатора Геннадия Ягубова. Согласно внутренним документам "Единой России", член Совета Федерации России является одним из руководителей организованного бандитского формирования из чиновников Ставропольского края. В объектовой справке также перечислены масштабные коррупционные схемы сенатора, а также его активы: сеть магазинов, городское кладбище, асфальтный завод, а также предприятие, занимающееся жилищно-коммунальным хозяйством.



Внутренняя справка о деятельности сенатора Ягубова из файлов "Единой России" / Фото частной разведывательной компании Dallas

Судя по всему, масштабы преступной деятельности политика вполне устроили и Гнедова, и других руководителей партии, так что сенатор не перешел в касту неблагонадежных и до сих пор руководит всеми процессами Ставропольского края.

Аналогичную проверку проходил и так называемый "герой СВО" Александр Комбаров перед избранием в "депутаты государственной думы Крыма". Прежде чем попасть в списки на "выборы", кандидатуру оккупанта одобряли в Кремле после проверки Гнедова. Бывший кадровый офицер из Тамбовщины, согласно внутренним проверкам "Единой России", имеет судимость за вымогательство денег у подчиненных солдат. Кроме того, он причастен к контрабанде оружия и боеприпасов, а также к хищениям гуманитарной помощи. Словом, вполне подходит для политической карьеры в России.



Внутренняя справка "Единой России" об Александре Комбарове / Фото частной разведывательной компании Dallas

Согласно досье, которые составляют спецслужбисты по заказу Гнедова, практически каждый чиновник или политик в стране-террористке является вором, насильником или убийцей. Например, представитель партии Николай Мурадов, кандидатуру которого согласовывали в Москве с 4 месяца до местных "выборов". Он оказался членом огромного криминального клана "Каитовых", главарь которого Али находится в международном розыске, а ранее сидел в тюрьме за убийство 7 человек. Мурадов в криминальной группировке выполняет роль кошелька: хранит и отмывает деньги, полученные бандитским путем.



Внутренняя справка о деятельности депутата Мурадова из файлов "Единой России" / Фото частной разведывательной компании Dallas

Стоит ли говорить, что избрание преступника санкционировали в Кремле? После проведения местных "выборов" политик получил кресло в региональном парламенте Карачаево-Черкесской республики.



Профайл Мурадова на сайте парламента Карачаево-Черкесской республики / Скриншот с сайта

Аналогичная ситуация в других ячейках "Единой России". Так, в Тыве многолетним руководителем местного парламента от партии является Кан-оол Даваа, который является соратником целого ряда банд и высокопоставленных авторитетов.



Глава Верховного Хурала Тывы связан с местными бандформированиями / Скриншот из внутренней документации "Единой России"

Результаты любых выборов известны заранее

Тот факт, что в диктатуре не существует настоящих демократических выборов, не является новым. Однако расследование показало, что после конфиденциальной проверки каждого кандидата секретариат "Единой России" составляет список, в котором напротив каждого указаны компрометирующие данные. В дальнейшем политиков, которых согласовывают в Москве и среди местных элит, выбирают на "выборах".



Участие в митингах Навального – снятие кандидатуры. Членство в бандформировании – политическая карьера в "Единой России" / Скриншот списков согласованных к избранию депутатов

Полный анализ списков политических деятелей из партии из всех регионов России, а также с оккупированных территорий четко показывает, что любой представитель элиты должен разделять с Кремлем идеологические ценности, а также быть причастным к преступной деятельности. Особенно важно это для так называемых "депутатов нового поколения" – ветеранов российско-украинской войны, ушедших в политику. Таких персоналий буквально пропихивают вверх, поскольку Москва старательно лепит из них образ героев. Аналогичный подход используют также и к коллаборационистам, которые предали Украину и получили должности в Крыму, в Запорожье, Херсонской области и Донбассе.

Именно среди этих кандидатур в сентябре 2026 года Кремль будет выбирать будущих "депутатов" непризнанной Украиной госдумы.

Смотрите списки работников "Единой России" на оккупированных территориях (без полуострова Крым):

Блокировка Telegram, "закручивание гаек" и репрессии

Кроме непосредственно работы с составом "Единой России", по данным частной разведывательной компании Dallas, Гнедов также в определенной степени влияет на внутриполитический курс государства. В частности он является одним из сторонников создания так называемого "Чебурнета" – отключения России от интернета и создания сети,, которая будет исключительно подконтрольна государству. Вместе с Медведевым и другими высокопоставленными чиновниками он работает над дальнейшим "закручиванием гаек", блокировкой Telegram и усилением диктатуры. Чтобы Кремль имел больше шансов преодолеть социально-экономическую турбулентность, вызванную войной против Украины.

"Замедление" Telegram имеет определенную цель

Военный обозреватель Василий Пехньо в общении с 24 Каналом предположил, что Telegram в России блокируют не просто так. Враг может провести всеобщую мобилизацию, а потому зачищает соцсети.