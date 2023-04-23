Инцидент произошел в субботу, 22 апреля, на международном фестивале воздушных змеев на севере Франции. По предварительным данным, по меньшей мере 11 человек получили ранения после того, как автомобиль въехал в толпу.
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Водителя арестовала полиция
Сообщается, что водитель пожилого возраста не справился с управлением и наехал на пешеходов в приморском городке Берк-сюр-Мер около 18:25 вечера на улице Ancien Calvaire.
В экстренных службах рассказали, что наиболее серьезные травмы получили четыре женщины, в том числе две пенсионерки в возрасте 75 и 82 года.
Обстоятельства аварии и состояние пожилого водителя пока неизвестны. По сообщениям из Франции, водитель был арестован полицией.
Ежегодный фестиваль проходит в течение нескольких дней. Фестиваль посещают сотни тысяч человек со всего мира.
Ранее во Франции автомобиль также влетел в толпу
- Во французском городе Бордо 14 апреля произошло жуткое ДТП. Автомобиль на большой скорости влетел в толпу.
- 30-летний юноша полностью потерял контроль над своим автомобилем и смел толпу зрителей, пришедших посмотреть на безумные гонки.
- Гонщик сбил шесть человек в возрасте от 17 до 26 лет. Двое 18-летних получили тяжелые травмы
- Французские правоохранители задержали четырех человек. В частности, водителя автомобиля и троих его пассажиров.