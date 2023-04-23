Інцидент стався у суботу, 22 квітня, на міжнародному фестивалі повітряних зміїв на півночі Франції. За попередніми даними, щонайменше 11 людей отримали поранення після того, як автомобіль в'їхав у натовп.
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Водія заарештувала поліція
Повідомляється, що водій літнього віку не впорався з керуванням і наїхав на пішоходів у приморському містечку Берк-сюр-Мер близько 18:25 вечора на вулиці Ancien Calvaire.
В екстрених службах розповіли, що найбільш серйозні травми отримали чотири жінки, у тому числі дві пенсіонерки, віком 75 і 82 роки.
Обставини аварії і стан літнього водія наразі невідомі. За повідомленнями з Франції, водія заарештувала поліція.
Щорічний фестиваль відбувається протягом декількох днів. Фестиваль відвідують сотні тисяч людей з усього світу.
Раніше у Франції автомобіль також влетів у натовп
- У французькому місті Бордо 14 квітня сталася моторошна ДТП. Автомобіль на великій швидкості влетів у натовп.
- 30-річний юнак повністю втратив контроль над своїм автомобілем і змів натовп глядачів, які прийшли подивитися на шалені перегони.
- Гонщик збив шістьох людей віком від 17 до 26 років. Двоє 18-річних, отримали важкі травми
- Французькі правоохоронці затримали чотирьох людей. Зокрема, водія автомобіля та трьох його пасажирів.