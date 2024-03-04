"Ваше тело принадлежит вам": Франция впервые в мире закрепила право на аборт в конституции

В понедельник 4 марта французский парламент принял историческое решение - закрепить в конституции право на добровольное прерывание беременности. На это ушло полтора года, идею поддержали обе палаты парламента и правительство.

Недавно французский президент сделал громкое заявление о том, что в Украину могут отправить войска НАТО. Впоследствии он уточнил, что о ближайшей перспективе речь не идет.

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Как Франция поддержала аборты законодательно: детали

За решение проголосовало подавляющее большинство депутатов – 780 человек. В прошлом году в январе голосовало Национальное собрание, на прошлой неделе – Сенат, следующий шаг сделал Конгресс. Принятие решения встретили аплодисментами.

Идея закрепить право на аборт в конституции принадлежит ряду депутатов из разных политических сил. Сторонники проекта назвали момент голосования историческим и демократическим.

Премьер-министр Габриэль Атталь перед голосованием заявил, что законодатели имеют моральный долг перед женщинами, которые в прошлом были вынуждены делать незаконные аборты. Поэтому печать на документе, которая скрепит решение, буквально "сделана из слез и крови".

Также во время голосования почтили память Симоны Вейль – бывшего министра здравоохранения. Она приняла закон о декриминализации добровольного прерывания беременности, который получил название закона Вейль.

Эммануэль Макрон также приветствовал это решение, назвав его "универсальным сообщением". Он примет участие в церемонии закрепления этого права в Конституции в пятницу, 8 марта, в Международный день прав женщин. Церемония состоится на Вандомской площади, возле Министерства юстиции, и будет открытой для общественности.

После голосования Эйфелеву башню подсветили надписью "Мое тело – мой выбор".