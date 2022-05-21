Во Львов прибыл эвакуационный поезд с ранеными с Востока: 5 человек в тяжелом состоянии

21 мая 2022 , 14:31
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Во Львов прибыл эвакуационный поезд с 20 ранеными из Днепропетровской и Донецкой областей. Известно, что пять человек находятся в тяжелом состоянии.

Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый 21 мая. Он добавил, что раненым окажут помощь в городских больницах.

Еще один эвакуационный поезд на нашем вокзале. В этот раз из Днепропетровской и Донецкой областей. Еще 20 человек, ставших жертвами российской агрессии,
– написал Андрей Садовый.

Автор: Анастасія Лукашевська