Во Львов прибыл эвакуационный поезд с ранеными с Востока: 5 человек в тяжелом состоянии
21 мая 2022 , 14:31Читати новину українською
Во Львов прибыл эвакуационный поезд с 20 ранеными из Днепропетровской и Донецкой областей. Известно, что пять человек находятся в тяжелом состоянии.
Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый 21 мая. Он добавил, что раненым окажут помощь в городских больницах.
Еще один эвакуационный поезд на нашем вокзале. В этот раз из Днепропетровской и Донецкой областей. Еще 20 человек, ставших жертвами российской агрессии,
– написал Андрей Садовый.