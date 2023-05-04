Во Львов прибыл поезд из Херсона, попавший под массированный обстрел
Источник:Укрзализныця
4 мая во Львов прибыл поезд №109 Херсон — Львов. Накануне 3 мая он попал под обстрел на вокзале Херсона.
Поезд прибыл во Львов в 10:18 – минута в минуту по графику. К счастью, при обстреле Херсона пассажиры поезда не пострадали.
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Во Львов прибыл херсонский поезд
Как рассказали в Укрзализныце, в Херсоне поездная бригада действовала быстро и четко. Так, за несколько минут до удара перевела в укрытие двух маломобильных пассажиров из эвакуационного вагона, а затем оперативно отцепила горящий вагон от поезда, провела посадку пассажиров и отправилась со станции с задержкой всего в 14 минут, несмотря на хаос и воздушную тревогу.
Всех пассажиров железная дорога довезла в безопасность, а на вокзале Львова героическую поездную бригаду аплодисментами встречали их коллеги и местные жители,
– отметили в ведомстве.
Известно, что проводник Роман был ранен во время атаки. Его уже выписали из больницы и он вернулся в родной Николаев. Состояние мужчины – стабильное.
Херсонский поезд уже во Львове: смотрите видео
Что этому предшествовало
- 3 мая российские террористы попали в пассажирский вагон на станции Херсон. В результате этого был ранен проводник.
- На момент обстрела посадку не начинали – пассажиры находились в безопасном укрытии.
- Тогда же в Укрзализныце сообщали, что вагоны с повреждениями в результате обстрела будут оперативно заменены на станции Николаев.
- Напомним, что враг цинично ударил по наиболее людным местам в Херсоне – единственному работающему гипермаркету, железнодорожному вокзалу, в район магазина "АТБ" в центре города и детскому саду. К тому же оккупанты атаковали область.
- В результате обстрела количество жертв возросло до 23 человек. Также пострадали 46 человек, из них по меньшей мере двое – дети.