Во Львов прибыл поезд из Херсона, попавший под массированный обстрел

4 мая во Львов прибыл поезд №109 Херсон — Львов. Накануне 3 мая он попал под обстрел на вокзале Херсона.

Поезд прибыл во Львов в 10:18 – минута в минуту по графику. К счастью, при обстреле Херсона пассажиры поезда не пострадали.

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Во Львов прибыл херсонский поезд

Как рассказали в Укрзализныце, в Херсоне поездная бригада действовала быстро и четко. Так, за несколько минут до удара перевела в укрытие двух маломобильных пассажиров из эвакуационного вагона, а затем оперативно отцепила горящий вагон от поезда, провела посадку пассажиров и отправилась со станции с задержкой всего в 14 минут, несмотря на хаос и воздушную тревогу.

Всех пассажиров железная дорога довезла в безопасность, а на вокзале Львова героическую поездную бригаду аплодисментами встречали их коллеги и местные жители,

– отметили в ведомстве.

Известно, что проводник Роман был ранен во время атаки. Его уже выписали из больницы и он вернулся в родной Николаев. Состояние мужчины – стабильное.

Херсонский поезд уже во Львове: смотрите видео

Что этому предшествовало