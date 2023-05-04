Потяг прибув до Львова о 10:18 – хвилина у хвилину за графіком. На щастя, під час обстрілу Херсона пасажири потяга не постраждали.

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До Львова прибув херсонський потяг

Як розповіли в Укрзалізниці, у Херсоні поїзна бригада діяла швидко та чітко. Так, за кілька хвилин до удару перевела до укриття двох маломобільних пасажирів з евакуаційного вагона, а потім оперативно відчепила палаючий вагон від поїзда, здійснила посадку пасажирів та відправилась зі станції із затримкою лише в 14 хвилин, попри хаос та повітряну тривогу.

Усіх пасажирів залізниця довезла до безпеки, а на вокзалі Львова героїчну поїзну бригаду оплесками зустрічали їх колеги та місцеві жителі,

– зазначили у відомстві.

Відомо, що провідника Романа було поранено під час атаки. Його вже виписали з лікарні та він повернувся до рідного Миколаєва. Стан чоловіка – стабільний.

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Що цьому передувало