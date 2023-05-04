Потяг прибув до Львова о 10:18 – хвилина у хвилину за графіком. На щастя, під час обстрілу Херсона пасажири потяга не постраждали.
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До Львова прибув херсонський потяг
Як розповіли в Укрзалізниці, у Херсоні поїзна бригада діяла швидко та чітко. Так, за кілька хвилин до удару перевела до укриття двох маломобільних пасажирів з евакуаційного вагона, а потім оперативно відчепила палаючий вагон від поїзда, здійснила посадку пасажирів та відправилась зі станції із затримкою лише в 14 хвилин, попри хаос та повітряну тривогу.
Усіх пасажирів залізниця довезла до безпеки, а на вокзалі Львова героїчну поїзну бригаду оплесками зустрічали їх колеги та місцеві жителі,
– зазначили у відомстві.
Відомо, що провідника Романа було поранено під час атаки. Його вже виписали з лікарні та він повернувся до рідного Миколаєва. Стан чоловіка – стабільний.
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Що цьому передувало
- Вдень 3 травня російські терористи влучили у пасажирський вагон на станції Херсон. Внаслідок цього було поранено провідника.
- На момент обстрілу посадку не починали – пасажири перебували у безпечному укритті.
- Тоді ж в Укрзалізниці повідомляли, що вагони з пошкодженнями внаслідок обстрілу будуть оперативно замінені на станції Миколаїв.
- Нагадаємо, що ворог цинічно вдарив по найбільш людних місцях у Херсоні – єдиному гіпермаркету, який працював, залізничному вокзалі, в район магазину "АТБ" у центрі міста та дитячому садку. До того ж окупанти атакували область.
- Унаслідок обстрілу кількість жертв зросла до 23 осіб. Також постраждали 46 людей, з них щонайменше двоє – діти.