В Украину приехал известный немецкий путинист Билли Сикс – пропагандист уже побывал во Львове

Многие зарубежные журналисты с начала полномасштабного наступления поддержали Украину. Однако среди них всегда были и есть поклонники путина и "русского мира", в частности Билли Сикс.

Недавно стало известно, что немецкий журналист с сознанием российского пропагандиста Билли Сикс прибыл в Украину. Известный путинист хочет заниматься в нашем государстве антиукраинской деятельностью.

Читайте также Поддержка российской агентуры в мире: в какую страну кремль вложил больше всего денег

Зачем Билли Сикс приехал во Львов

О прибытии в Украину пропагандист написал 8 сентября в своем телеграм-канале. Вероятно, в наше государство Сикс приехал для того, чтобы снять несколько пропагандистских, антиукраинских материалов.

В 2015 году Билли Сикс снял целый фильм о крушении самолета MH17 , в котором обвинил Украину в этой трагедии.

На своей странице в фейсбуке вчера, 16 сентября, он уже опубликовал видео с комментариями львовян о националистическом движении и Степане Бандере. В самом посту путинист отметил, что вскоре посла Украины в Германии Андрея Мельника депортируют из Берлина, потому что он сказал, что лидер националистов не был убийцей и боролся за Украину.

"Друг путина" неоднократно обвинял Степана Бандеру и национально-освободительное движение украинцев за восстановление их государства в помощи нацистам и поддержке режима Гитлера.

Билли Сикс собирает комментарии львовян о Степане Бандере / скрины с фейсбука путиниста

Кроме того, Сикс с 24 февраля озвучивает методички кремля, в частности, о том, что США "накачивают Украину оружием", чтобы использовать наше государство как инструмент ослабления россии. О том, что украинцы просто борются за свое существование и им для этого нужно оружие, пропагандист не думал.

Арест немецкого "журналиста"

В 2018 году стало известно, что Сикс был арестован в Венесуэле. Его обвинили в шпионаже, мятеже и незаконном вторжении в охраняемую зону.

Ему угрожало до 28 лет лишения свободы, однако пропагандисту удалось избежать наказания.

Достойно внимания – новый фейк от российской пропаганды: смотрите видео