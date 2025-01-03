Фейерверки в новогоднюю ночь во Львове запускала 37-летняя женщина: какое наказание ей светит

В Сиховском районе Львова 31 декабря около 21:00 правоохранители получили сообщение об использовании пиротехники. Нарушительницей оказалась 37-летняя жительница города.

Пиротехника запрещена в период военного положения. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Главное управление Национальной полиции во Львовской области.

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Что известно о женщине, которая запускала фейерверки во Львове

Вечером 31 декабря в Сиховском районе Львова запускали фейерверки, что запрещено в военное положение.

Проведя расследование, полицейские, в частности оперативники криминального отдела и специалисты Управления криминального анализа Львовщины, идентифицировали правонарушительницу с помощью записей с камер системы "Безопасная Львовщина". Ею оказалась 37-летняя жительница Львова.

Женщине предъявили подозрение по статье Уголовного кодекса Украины – хулиганство. Санкции по этой статье предусматривают наказание в виде штрафа в размере от одной до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан, пробационного надзора до пяти лет или ограничение свободы на тот же срок.

Досудебное расследование продолжается, правоохранители отмечают ответственность за подобные действия.

Напомним, во время военного положения в Украине действует запрет на продажу и использование пиротехнических средств. Нарушение этого запрета влечет за собой административную и уголовную ответственность.

Ранее сообщалось, что в новогоднюю вещь несмотря на запрет фейерверки запускали в Киеве, Львове и Одессе.