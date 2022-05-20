Во Львове будет создан Мемориальный комплекс Героев Украины

20 мая во Львове объявили о создании архитектурного конкурса. Планируется построить Мемориальный комплекс Героев Украины.

Об этом сообщил городской голова Львова Андрей Садовый. Конкурс объявят уже скоро.

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Поэтому лучших архитекторов призвали присоединиться к этому проекту и принять участие в создании истории.

Где создадут новый Мемориальный комплекс

Парк-сквер памяти и площадь для проведения мемориальных мероприятий планируют создать на Марсовом поле во Львове. Именно оно стало логическим продолжением Лычаковского кладбища.

Наряду с воинами УПА там похоронены нынешние герои русско-украинской войны.

Это место прямо сейчас, в эти дни борьбы, приобретает особенно сакральное значение. Память о павших героях будет жить вечно,

– подчеркнул Садовый.

Ожидают, что туда будут приезжать люди со всего мира, чтобы всегда помнить, какой ценой Украина борется за независимость и стоит несгибаемым щитом на защите демократических принципов Европы, добавил городской голова.

Самые громкие военные преступления оккупантов против украинской культуры

С начала полномасштабного российского вторжения в Украину агрессор целенаправленно обстреливает и разрушает объекты культурного наследия и культурных ценностей украинцев.

Повреждены или полностью разрушены многочисленные памятники архитектуры, исторические здания, религиозные объекты, театры, мемориалы. Разрушают и памятники сакральной архитектуры.

Недавно оккупанты обстреляли остров Хортица на Запорожье, центр украинского казачества.

В Киевской области повреждено здание начала XX века – Макаровская публичная библиотека.

В Харьковской области от обстрелов пострадал старинный Дом учителя 1925 года и ряд исторических памятников.

В Лисичанске они полностью разрушили гимназию, построенную более 100 лет назад.

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