Во Львове экс-глава оборонного завода "разоружал" украинскую систему ПВО перед вторжением

Бывший глава оборонного завода во Львове "разоружал" украинскую ПВО накануне полномасштабного вторжения России в Украину. Он нанес ущерб как украинской обороне, так и бюджету страны.

Служба безопасности и БЭБ разоблачили на коррупции бывшего руководителя стратегического предприятия оборонно-промышленного комплекса во Львовской области. Его деятельность привела к "разоружению" нескольких комплексов украинского ПВО на сумму почти 2,4 миллиона гривен из госбюджета.

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Подробности преступной схемы

Установлено, что до начала 2022 года фигурант давал необоснованные указания подчиненным на разукомплектование комплексов ПВО, которые привозили на это предприятие для ремонта и модернизации. Затем он присваивал "списанные" детали, содержащие значительную часть драгоценных металлов.

Инициированная Службой безопасности экспертиза подтвердила факты преступной схемы.

Таким образом, это должностное лицо подрывало обороноспособность Украины накануне полномасштабного вторжения России. В настоящее время фигурант сообщен о подозрении по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением),

– сообщили в СБУ.

Какое наказание грозит мужчине

В СБУ сообщили, что злоумышленнику грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества. В настоящее время правоохранители расследуют все обстоятельства преступления, также проверяете информацию о возможной причастности фигуранта к сотрудничеству с российскими спецслужбами.

Также в Службе безопасности отметили, что мероприятия по разоблачению сделки проводились при процессуальном руководстве Львовской специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона.