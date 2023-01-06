Во Львове детки колядовали в укрытии во время воздушной тревоги

6 января 2023, 18:26
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Андрей Садовый

Во Львове сегодня, 6 декабря, была запланирована торжественная установка рождественского Дидуха, однако эти планы прервала воздушная тревога. Однако украинского духа не сломать, дети колядовали прямо в укрытии.

Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый, он также опубликовал соответствующее видео.

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Собрались вместе с детьми, чтобы вынести Рождественского Дидуха, но воздушная тревога немного изменила наши планы. Поэтому колядуем в укрытии и ждем завершения опасности,
– писал мэр Львова.

В Украине звучала всеукраинская тревога

  • Львовский городской совет на 13:00 запланировал торжественное установление дидуха на пл. Яворского. В программе мероприятия – колядки в исполнении мужского хора "Гомон", камерного хора "Жайвир" и ансамбля "Ожерелье".
  • В настоящее время в Украине объявили полномасштабную воздушную тревогу.
Автор: Анастасія Лукашевська