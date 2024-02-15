Во Львове есть попадания в результате атаки: в нескольких домах повыбивало окна
Источник:Андрей Садовый
Утром Россия массированно атаковала Украину. К сожалению, вражеские ракеты долетели до Львовщины.
Городской глава Андрей Садовый прокомментировал массированную российскую атаку 15 февраля. Мэр заявил, что во Львове есть попадания.
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Что известно о последствиях атаки
Садовый сообщил, что в некоторых домах выбило окна.
Есть попадания по городу. По предварительной информации, в нескольких домах Львова на улице Научной взрывной волной выбило окна,
– написал городской глава.
По его словам, на данный момент информации о пострадавших пока что нет.
Напомним, что во Львовской области воздушную тревогу объявили около 5:01 15 февраля. К тому моменту уже все области Украины были "красными".
Около 6:24 ВС ВСУ предупредили, что российские ракеты заходят во Львовскую область. Воздушные силы и местные власти призвали жителей и гостей Львова срочно пройти в укрытия.
Приблизительно в 6:31 львовяне сообщили в соцсетях, что в городе взрывы. Еще через несколько минут во Львове раздались повторные взрывы. Отбой тревоги во Львовской области объявили примерно через 2 часа, в 7:10.
Россия массированно атаковала Украину
- Воздушные силы и мониторинговые каналы в ночь на 15 февраля предупреждали о движении нескольких российских Ту-95мс к пусковым рубежам. Эти самолеты после 4:00 утра запустили в сторону Украины крылатые ракеты.
- Мониторинговые телеграм-каналы также писали, что оккупанты запустили "Калибры" с моря. Кроме этого россияне предварительно применили баллистические ракеты. Также страна-агрессор могла применить управляемые авиационные ракеты типа Х-59.
- Сегодня утром взрывы раздавались в Днепре, Запорожье, Киеве, Львове и не только. Грохот раздавался также в Ивано-Франковской, Хмельницкой и Винницкой областях.