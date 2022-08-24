Во Львове и Киеве арестовали помещения гостиниц, принадлежащих российскому предприятию
Источник:Офис генпрокурора Украины
Лычаковский районный суд Львова арестовал имущество, бенефициарным владельцем которого является российский политик Александр Бабаков. Речь идет о помещении львовской гостиницы "Днестр" и киевской Premier Palace.
Как сообщили во Львовской областной прокуратуре, стоимость имущества арестованных гостиниц оценивается почти в 1 миллиард гривен.
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Кроме того, суд арестовал корпоративные права предприятия на общую сумму более 100 миллионов гривен. Вскоре арестованное имущество будет передано в управление Агентства по розыску и управлению активами.
Что установило следствие
По данным следствия, владельцы компании, занимающейся управлением гостиницами, подделали официальные документы и получили контрольный пакет акций сети отелей. Следователи открыли уголовное производство по статьям о :
- мошенничество,
- служебный подлог.
В прокуратуре не разглашают названия компании, которой принадлежит сеть отелей, однако по данным источников ZAXID.NET говорится о кипрской компании Pumori Enterprises Investments Ltd, связываемой с российским политиком Александром Бабаковым.Любопытно! Он находится под санкциями в Украине, Евросоюзе и США и его бизнес-партнерами. Конечной бенефициарной владелицей компании указана гражданка Франции Наталья Селиванова.
Во Львове компания владеет гостиницей "Днестр", а в Киеве – одной из старейших гостиниц Premier Palace. Общая площадь арестованного имущества составляет 30 тысяч квадратных метров.
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