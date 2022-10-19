Во Львове и области сокращают комендантский час

Во Львове и области с 19 октября сокращают комендантский час. Теперь свободно находиться на улице можно будет с 05:00 до 00:00.

Новость сообщил Андрей Садовый. Он заявил, что соответствующее решение приняла областная военная администрация.

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Теперь выходить из дома и находиться на улице без специального разрешения можно с 5 утра до полуночи,

– говорится в сообщении.

Максим Козицкий напомнил, что во время комендантского часа на улице запрещено находиться без специальных пропусков и документов, удостоверяющих личность. Город продолжает жить в условиях военного положения: работает над безопасностью и идет к победе.

В ночь на 19 октября во Львове выключат свет

После террористических ударов России по городу во Львове пытаются стабилизировать ситуацию с электроэнергией. Во Львовоблэнерго предупредили о выключении света.

"В связи с ремонтными работами в электросетях, связанных с ликвидацией последствий ракетных атак, сегодня с 00:00 до 6:00 возможны перерывы в электроснабжении части города Львова", – говорится в сообщении.

Кроме того, к перебоям с электроснабжением местным жителям нужно быть готовым также 20 октября.

Обратите внимание! 20 октября в Украине будут выключать свет – отключения будут поочередными и будут продолжаться не более 4 часов. В Укрэнерго объяснили, что это вынужденный шаг, ведь с 10 октября украинская энергосистема подверглась атакам врага больше, чем за 8 месяцев войны.

Обстрелы критической инфраструктуры: последние новости

Россияне ударили 19 октября по Бурштынской ТЭС на Прикарпатье. Там возник пожар.

Вчера, 18 октября, враг ударил по Киеву. Поэтому отдельные районы столицы остались без света и воды.

Также вчера атаковали энергетическую инфраструктуру Житомира. В городе были проблемы с водоснабжением и электроэнергией.

Советник министра энергетики Украины Александр Харченко сообщил, что оккупанты повредили почти 40% электростанций.

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