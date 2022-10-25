Во Львове и области ввели веерные отключения света

Во Львове и области 25 октября ввели веерные отключения света. Первая очередь абонентов уже могла ощутить ограничения.

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий отметил, что отключения касаются как жителей города, так и области, ориентировочно 3% от общей мощности.

К теме В Киеве снова отключают свет: обновленный график адресов

Первая группа веерных (аварийных) отключений введена с 09:20, согласно распоряжению главного диспетчера РДЦ Западного региона НЭК "Укрэнерго".

Проверить информацию об отключении вы можете в разделе "Почему нет света" на сайте "Львовоблэнерго" или в колл-центре по номерам:

0-800-30-15-68;

067-333-15-68;

050-460-15-68;

093-170-15-68;

093-170-15-68.

Обратите внимание! После атаки 22 октября во Львове в отличие от большинства западных областей не выключали свет. Это впервые будут применены веерные отключения. До сих пор действовали общие рекомендации по экономии электроснабжения.

А вот в результате атаки по Львову 10 октября в городе фактически на весь день исчезал свет. Также во Львове были проблемы со связью.

Стабилизационные меры вынужденные

Для стабилизации работы энергосистемы Диспетчерский центр НЭК "Укрэнерго" вынужденно применил графики ограничения для промышленных и других категорий потребителей во всех регионах Украины.

Принудительные ограничения потребителей электроэнергии – полностью контролируемая мера, позволяющая снизить нагрузку на электросети и дает возможность сбалансировать работу энергосистемы.

Сознательное снижение потребления электроэнергии, особенно в часы утреннего и вечернего пика потребления (6:00 – 11:00 и 17:00 – 23:00), уменьшает риск перегрузки в сетях и ограничений потребителей.

Больше об этом – в каких областях будут выключать свет: смотреть видео