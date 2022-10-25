Во Львове и области ввели веерные отключения света
Источник:Максим Козицкий
Во Львове и области 25 октября ввели веерные отключения света. Первая очередь абонентов уже могла ощутить ограничения.
Глава Львовской ОВА Максим Козицкий отметил, что отключения касаются как жителей города, так и области, ориентировочно 3% от общей мощности.
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Первая группа веерных (аварийных) отключений введена с 09:20, согласно распоряжению главного диспетчера РДЦ Западного региона НЭК "Укрэнерго".
Проверить информацию об отключении вы можете в разделе "Почему нет света" на сайте "Львовоблэнерго" или в колл-центре по номерам:
- 0-800-30-15-68;
- 067-333-15-68;
- 050-460-15-68;
- 093-170-15-68;
- 093-170-15-68.
Обратите внимание! После атаки 22 октября во Львове в отличие от большинства западных областей не выключали свет. Это впервые будут применены веерные отключения. До сих пор действовали общие рекомендации по экономии электроснабжения.
А вот в результате атаки по Львову 10 октября в городе фактически на весь день исчезал свет. Также во Львове были проблемы со связью.
Стабилизационные меры вынужденные
- Для стабилизации работы энергосистемы Диспетчерский центр НЭК "Укрэнерго" вынужденно применил графики ограничения для промышленных и других категорий потребителей во всех регионах Украины.
- Принудительные ограничения потребителей электроэнергии – полностью контролируемая мера, позволяющая снизить нагрузку на электросети и дает возможность сбалансировать работу энергосистемы.
- Сознательное снижение потребления электроэнергии, особенно в часы утреннего и вечернего пика потребления (6:00 – 11:00 и 17:00 – 23:00), уменьшает риск перегрузки в сетях и ограничений потребителей.
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