По всей Украине ввели графики аварийных отключений света: до скольки они будут длиться

По всей Украине были введены графики аварийных отключений. Причиной есть значительный дефицит мощности в энергосистеме.

Региональные облэнерго разных областей Украины сообщили о введении аварийных графиков отключений в областях.

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В энергосистеме дефицит мощности

Сначала стало известно об отключении во Львовской, Сумской и Ивано-Франковской областях. Однако впоследствии перечень регионов значительно расширился.

Позже Укрэнерго объявило, что графики аварийные отключения вводят во всех областях.

Сегодня, 14 мая, с 21:00 до 24:00 Укрэнерго вынуждено ввести контролируемые аварийные отключения во всех регионах Украины,

– говорится в сообщении.

Причиной стал значительный дефицит электроэнергии в системе в результате российских обстрелов и рост потребления из-за похолодания.

Какая ситуация в Киеве

Завтра, 15 мая, для промышленных потребителей графики ограничения мощности будут действовать в течение всех суток – с 00:00 до 24:00.

Как и по всей Украине, в Киеве и области тоже ввели графики аварийных отключений. В КГГА уточнили, что объемы отключений незначительны, они охватили около 10% потребителей. Света в домах не будет ориентировочно до 23:00 в эти сутки.

Для промышленных потребителей так же есть ограничения.

После ракетных ударов врага по энергогенерирующим объектам в энергосистеме Украины сохраняется значительный дефицит. Причина – масштабные повреждения украинских электростанций, из-за которых они не могут производить столько же электроэнергии, как до атаки,

– сообщили в администрации.

Начальник КГВА Сергей Попко отметил, что ограничение потребления – необходимая мера для сохранения стабильности энергосистемы. Он призвал всех экономить электроэнергию и подчеркнул, что "каждый выключенный электроприбор – это весомый вклад в стабильность и восстановление нашей энергосистемы".



Как действовать в случае отключений света / Инфографика Минреинтеграции

Стоит отметить, что это не плановые отключения, а аварийные. Они необходимы для срочной балансировки энергосистемы.

Чем отличаются аварийные и плановые отключения Аварийные отключения могут произойти, если из-за обстрела повреждены или разрушены энергообъекты и сбалансирование энергосистемы требуется немедленно. Зато плановые отключения инициирует Укрэнерго, когда объем генерации становится меньше объема потребления. Это о случаях, когда ситуация прогнозируемая и есть возможность составить ориентировочный график отключений, чтобы избежать аварийных. Аварийные отключения могут произойти, если из-за обстрела повреждены или разрушены энергообъекты и сбалансирование энергосистемы требуется немедленно. Зато плановые отключения инициирует Укрэнерго, когда объем генерации становится меньше объема потребления. Это о случаях, когда ситуация прогнозируемая и есть возможность составить ориентировочный график отключений, чтобы избежать аварийных.

Важно отметить, что ремонтные бригады "Укрэнерго" делают все возможное для того, чтобы как можно быстрее восстановить поврежденные вражескими атаками энергообъекты.