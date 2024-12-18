Обещали, что срежут болгаркой: Садовый вмешался в конфликт из-за пандуса для военного

Во Львове произошел конфликт из-за пандуса, который устанавливают для воина с протезами. Мэр Андрей Садовый отреагировал и пообещал определенные действия.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на материал Суспильного.

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"Он бегает, зачем ему пандус"

Сергей Власов был ранен в Донецкой области и потерял обе ноги. У него протезы, но постоянно носить их неудобно. Говорит: хотел бы выехать во двор на кресле колесном и выпить кофе с женой. Сергей воевал с 2014-го, а после начала полномасштабного вторжения вернулся домой из-за границы и поехал на фронт. После ранения он продолжил службу.

Нужно ли мне кресло колесное, если я так хорошо здесь сейчас стою? Да, нужно, потому что ноги устают. Люди не понимают, как это трудно ходить на протезах. И по квартире я перемещаюсь исключительно на кресле колесном, потому что это легче,

– объяснил он.

Поэтому воин обратился к Железнодорожной районной администрации, чтобы та установила пандус. Работы начались, но жители многоэтажки жалуются: пандус слишком большой.

Тот самый "пандус раздора" / Фото Суспильное

Среди аргументов, которые они приводят: следовало установить пандус с другой стороны и сделать его меньше, "как в кафешках". Мол, если кто-то из соседей будет выносить мебель, то им будет неудобно. Да и вообще говорят, что не видели Сергея на кресле колесном, поэтому и пандус не нужен. Особенно эмоциональные угрожают спилить сооружение болгаркой.

"Здесь было очень много криков, что Сергей бегает, зачем ему этот пандус. Мне кажется, что люди не понимают, как сложно человеку с двумя ампутациями ходить. Это большой героизм. А отношение просто ужасное", – рассказала жена защитника.



Конфликт во Львове / Скриншот 24 Канала

В районной администрации объяснили, что пандус соответствует всем нормам, его градус наклона просчитан. А установку согласовали с председателем ОСМД.

Реакция Садового на конфликт из-за пандуса для военного

Мэр написал в своем телеграм-канале, что узнал о недоразумении. Он подчеркнул: военный – герой, поэтому ему следует обеспечить все условия. Права Защитника Украины на доступное пространство – это главное, а потому следует руководствоваться принципами человечности.

Но поскольку конфликт уже произошел, 19 декабря на месте побывает уполномоченная по вопросам доступности Ирина Маруняк. Она осмотрит подъезд и найдет лучшее техническое решение для обустройства пандуса.