Эпическая погоня во Львове: курьер сбил полицейского и решил сбежать, но упал с мопеда
Источник:Патрульная полиция Львовской области
Во Львове 10 июля курьер не остановился по требованию мотопатруля. Юноша начал убегать, а потом еще и сбил полицейского.
Инцидент произошел на улице Кульпарковской. Мотопатруль заметил мопед без номерных знаков, водителя попросили остановиться.
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Началась погоня
Парень проигнорировал указание и принялся убегать. Полицейские передали ориентировку о беглеце коллегам. Дальше начали преследование.
Убегая, водитель неоднократно нарушал правила дорожного движения. К примеру, выезжал на тротуар и ехал против движения.
Сбил полицейского
На улице Дорошенко водитель еще и сбил велопатрульного. Полицейский был госпитализирован.
Впоследствии, на улице Леси Украинки, водитель не справился с управлением и упал. Тогда уже 18-летний молодой человек был задержан.
В конце концов водитель упал с мопеда / Фото полиции Львовщины
Что "светит" нарушителю
Парня задержали. На него составили протокол о невыполнении требований об остановке и управлении транспортным средством без прав на это.
Кроме того, ему инкриминируют умышленное причинение правоохранителю телесных повреждений. За это грозит ограничением свободы до 5 лет или лишением свободы на тот же срок.
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