Эпическая погоня во Львове: курьер сбил полицейского и решил сбежать, но упал с мопеда

Во Львове 10 июля курьер не остановился по требованию мотопатруля. Юноша начал убегать, а потом еще и сбил полицейского.

Инцидент произошел на улице Кульпарковской. Мотопатруль заметил мопед без номерных знаков, водителя попросили остановиться.

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Началась погоня

Парень проигнорировал указание и принялся убегать. Полицейские передали ориентировку о беглеце коллегам. Дальше начали преследование.

Убегая, водитель неоднократно нарушал правила дорожного движения. К примеру, выезжал на тротуар и ехал против движения.

Сбил полицейского

На улице Дорошенко водитель еще и сбил велопатрульного. Полицейский был госпитализирован.

Впоследствии, на улице Леси Украинки, водитель не справился с управлением и упал. Тогда уже 18-летний молодой человек был задержан.



В конце концов водитель упал с мопеда / Фото полиции Львовщины

Что "светит" нарушителю

Парня задержали. На него составили протокол о невыполнении требований об остановке и управлении транспортным средством без прав на это.

Кроме того, ему инкриминируют умышленное причинение правоохранителю телесных повреждений. За это грозит ограничением свободы до 5 лет или лишением свободы на тот же срок.

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