Во Львове 3-летний мальчик засунул руку в электромясорубку
Источник:ГСЧС Украины
В приемное отделение больницы святого Николая поступил З-летний мальчик. Его рука была зажата в электромясорубке.
Во Львове ребенок засунул руку в электромясорубку. Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.
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Во Львове спасают мальчика
Отмечается, что спасатели получили сообщение от медиков.
Они приехали в больницу святого Николая и с помощью аккумуляторной болгарки разрезали металлическую конструкцию мясорубки, чтобы высвободить зажатую ручку. Уважаемые родители, будьте внимательны! Следите за своими малышами,
– призывают в ГСЧС.
Во Львове спасают мальчика / ГСЧС
Напомним, что в Одесской области врачи спасли жизнь 11-месячному мальчику, который упал в выгребную яму. Отмечается, что он был госпитализирован в тяжелом состоянии.