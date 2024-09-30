Во Львове 3-летний мальчик засунул руку в электромясорубку

В приемное отделение больницы святого Николая поступил З-летний мальчик. Его рука была зажата в электромясорубке.

Во Львове ребенок засунул руку в электромясорубку. Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

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Во Львове спасают мальчика

Отмечается, что спасатели получили сообщение от медиков.

Они приехали в больницу святого Николая и с помощью аккумуляторной болгарки разрезали металлическую конструкцию мясорубки, чтобы высвободить зажатую ручку. Уважаемые родители, будьте внимательны! Следите за своими малышами,

– призывают в ГСЧС.

Во Львове спасают мальчика / ГСЧС

Напомним, что в Одесской области врачи спасли жизнь 11-месячному мальчику, который упал в выгребную яму. Отмечается, что он был госпитализирован в тяжелом состоянии.