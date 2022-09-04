Во Львове мужчина бросил две гранаты в авто полиции
Во Львове мужчина бросил две гранаты в авто полиции. Это случилось после того, как патрульная полиция выехала на сообщение о том, что неизвестный вел себя агрессивно, приставал к прохожим и угрожал им гранатой.
Информацию об инциденте 24 каналу подтвердили в полиции. По данным представителя областной львовской полиции Михаила Василишина, по состоянию на 18:44 часов 3 сентября, на месте работала следственно-оперативная группа.
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Во Львове мужчина бросил две гранаты в авто полиции
Правоохранителей вызвали на улицу Белогорскую ориентировочно в 14 часов 4 сентября. Когда патрульные прибыли на место происшествия, то злоумышленник бросил одну гранату в сторону правоохранителей, а вторую – в салон служебного автомобиля.
Он (говорится о задержанном – 24 канал) бросил две гранаты. Одна из них сдетонировала и взорвалась,
– объяснил Михаил Василишин.
После этого мужчина решил спрятаться в дом. По данным полиции, никто не пострадал.
После инцидента на место прибыли: следственно-оперативная группа и сотрудники отдела полиции №1 Львовского районного управления полиции №2, а также специалисты-взрывотехники полиции Львовской области.
Полиция установила личность 24-летнего жителя Харькова
В полиции сообщили, что установили личность злоумышленника. Им оказался 24-летний житель Харькова. Известно, что в доме также прятался его 29-летний брат.
По состоянию на 18:44 4 сентября, на месте происшествия работали следователи, решали вопрос о задержании братьев.
Следователи открыли уголовное дело по фактам:
- посягательство на жизнь работника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего;
- незаконного обращения с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.
Гранату, которая не взорвалась, правоохранители изъяли и направили на экспертизу.
Мужчина имел признаки наркотического опьянения
Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий написал, что во Львове был будто бы обычный вызов о неадекватном мужчине, который пристает к прохожим.
Мужчина с признаками наркотического опьянения бросил в сторону полицейских гранату, через мгновение вторую в салон служебного автомобиля,
– пояснил Алексей Белошицкий.
Добавил, что никто не пострадал, однако этот случай показывает, что в тылу надо быть еще бдительнее, а война у нас на всей территории государства, а не только в определенных областях.
Мужчина бросил гранаты в патрульных во Львове / Фото патрульной полиции, Нацполиции
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