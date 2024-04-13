Люди возмутились этим видео, ведь ни мужчина, ни девочка не пристегнуты. Более того, в ногах мужчины сидит собака, которая явно напугана. Но "заботливый" отец гордится ребенком, мол, еще год – и можно будет на гонки. Ролик начинается словами "Вот так надо жить, пацаны, чтобы я сидел сбоку, а дочь везла меня домой".

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Глава патрульной полиции Алексей Билошицкий остро раскритиковал блогера

Антипример. Посадил за руль 9-летнюю дочь и выложил видео. Видео разлетелось по разным пабликам. Автор думал, наверное, что это круто и прикольно "так жить". Но большинство правосознательных граждан справедливо захейтили. Что было закономерно. Потому что это было не круто, а фейспалм,

– написал он.

Билошицкий сообщил, что мужчине 31 год. Против него составили протоколы по двум статьям – "Невыполнение родителями или лицами, заменяющими их, обязанностей по воспитанию детей" и "Передача управления транспортным средством лицу, которое не имеет права на управление таким транспортным средством".

Глава патрульной полиции подытожил, что так, как показано в ролике, жить не надо.