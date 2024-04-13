Люди обурилися цим відео, адже ані чоловік, ані дівчинка не пристебнуті. Ба більше, в ногах чоловіка сидить собака, який вочевидь наляканий. Але "турботливий" батько пишається дитиною, мовляв, ще рік – і можна буде на гонки. Ролик починається словами "Отак треба жити, пацани, щоб я сидів збоку, а донька везла мене додому".

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Глава патрульної поліції Олексій Білошицький гостро розкритикував блогера

Антиприклад. Посадив за кермо 9-річну доньку і виклав відео. Відео розлетілось по різних пабліках. Автор думав, напевно, що то круто і прикольно "так жити". Але більшість правосвідомих громадян справедливо захейтили. Що було закономірно. Бо то було не круто, а фейспалм,

– написав він.

Білошицький повідомив, що чоловікові 31 рік. Проти нього склали протоколи за двома статтями – "Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей" і "Передача керування транспортним засобом особі, яка не має права на керування таким транспортним засобом".

Очільник патрульної поліції підсумував, що так, як показано в ролику, жити не треба.