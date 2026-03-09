Кокаин в книге о Лесе Украинке: во Львове правоохранители разоблачили схему сбыта наркотиков
- Во Львове задержали 28-летнего мужчину, который пытался отправить кокаин, спрятав его в книге о Лесе Украинке.
- У злоумышленников изъяли 122 зип-пакета с кокаином и другие наркотики, стоимость которых составляет около 2 миллионов гривен на черном рынке.
Во Львове задержали мужчину, который пытался отправить наркотик в книге о Лесе Украинке. Теперь злоумышленнику и его сожительнице грозит до двенадцати лет лишения свободы.
Об инциденте сообщила Львовская областная прокуратура.
Читайте также 67 миллионов в "тени" и неуплаченные налоги: БЭБ накрыло незаконный бизнес
Чем занимались злоумышленники?
Правоохранители рассказали, что 28-летний мужчина вместе с 32-летней сожительницей организовали схему сбыта кокаина: они покупали наркотик крупными партиями и фасовали в арендованной квартире в центре города.
После этого злоумышленники находили клиентов и "отправляли" товар по почте или на такси по Львову.
Мужчину задержали в центре Львова в порядке статьи 208 УПК Украины при попытке отправить "заказ". В ходе осмотра у него было изъято 4 свертка с готовым к отправке кокаином. Для маскировки зип-пакет с наркотиком был скрыт в книге о Лесе Украинке,
– сообщили в прокуратуре.
Во время обысков у злоумышленников изъяли 122 пофасованных зип-пакета с кокаином весом около 200 граммов, 53 зип-пакета с, вероятно, экстази весом примерно 100 граммов и другие доказательства противоправной деятельности.
По ценам "черного" рынка стоимость изъятого составляет около 2 миллионов гривен.
Злоумышленникам сообщили о подозрении / Фото: Львовская областная прокуратура
Правоохранители уже сообщили сожителям о подозрении по статье о незаконном производстве, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.
Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от девяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.
Криминальные события Львова: последние новости
8 марта на одной из улиц Львова произошла стрельба. Военный во время конфликта во время конфликта выстрелил в прохожего из травматического оружия, после чего скрылся с места происшествия.
Позже правоохранители установили местонахождение стрелка и задержали его. Известно, что на момент стрельбы военный находился в состоянии алкогольного опьянения.
28 февраля во Львове возле мусорников обнаружили боевую гранату иностранного производства. Мэр города Андрей Садовый отметил, что взрывотехники обезвредили гранату, а правоохранители ведут следственные действия для выяснения всех обстоятельств.