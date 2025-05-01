Неожиданный прохожий: во Львове заметили пеликана, который прогуливался по улице

На улице Богдана Хмельницкого во Львове местные жители заметили необычного пешехода пеликана, который прогуливался по дороге. Известно, что птица сбежала из приюта.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на местные телеграмм-каналы.

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Что известно о пеликане, который прогуливался по Львову

Вечером 21 мая на улице Богдана Хмельницкого во Львове прохожие заметили пеликана, который свободно разгуливал по городу.

Очевидцы сняли видео, как экзотическая птица неторопливо движется по улице. Также на одном из кадров видно, как во время попытки взлететь пеликан врезался в автобус. К счастью, на месте происшествия появились неравнодушные мужчины, которые забрали.

Во Львове пеликан прогуливался по улице: смотрите видео

Впоследствии выяснилось, что птица сбежала из Дома спасенных животных – львовского приюта для животных.

К слову, днем ранее, 20 мая, на Днепропетровщине заметили женщину, которая выгуливала козу в центре Павлограда. Очевидцы и представители СМИ заметили, что спокойное и послушное поведение животного свидетельствует о том, что такие прогулки для – не редкость.