Во Львове прошел брифинг МВД по расследованию убийства Ирины Фарион
20 июля 2024, 01:48Читати новину українською
Во Львове ночью 20 июля состоялся брифинг МВД по убийству Ирины Фарион. Так, министр Игорь Клименко призвал всех украинцев, ставших возможными свидетелями трагедии, предоставить информацию правоохранителям.
Клименко также выразил соболезнования родным и близким Ирины Фарион. Он отметил, что сейчас правоохранители проводят все необходимые действия, чтобы привлечь виновных к ответственности.
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Что установила полиция по делу об убийстве Фарион
Игорь Клименко рассказал детали о том, что полиции известно по состоянию на 01:00 20 июля по делу об убийстве Ирины Фарион.
Брифинг МВД: смотрите видео