Во Львове нет беженцев, а есть временно получившие убежище люди – Садовый

Мэр Львова Андрей Садовый подчеркнул, что в городе нет беженцев. Все, кто переехал во Львов из-за войны – те, кто временно получил убежище.

Андрей Садовый отметил это Всемирный день беженцев, который отмечают ежегодно 20 июня. Мэр Львова отметил, что в этот день его многие СМИ просили рассказать о том, как живут беженцы в городе.

Заметьте Очень много запросов о работе – Садовый о ситуации с переселенцами

Во Львове нет беженцев

Мэр Львова подчеркнул – беженцев в городе нет. Во Львове сейчас живут украинцы, которые убегали от войны и нашли в городе временное убежище.

Во Львове есть украинцы, которые были вынуждены бежать от войны и нашли свое временное убежище. Они пытаются жить, адаптироваться, находят работу и возвращают себе украденную жизнь. Насколько это возможно во время войны,

– подчеркнул Садовый.

Мэр Львова отметил, что с начала полномасштабного российского вторжения через город прошли более 5 миллионов украинцев. Часть из них осталась здесь, другая же – уехала за границу. Конкретно последних можно именовать беженцами, как отмечает Садовый.

Андрей Садовый выразил благодарность всем городам и странам, которые приняли наших граждан в столь сложное время.

"Война сузила цветовую палитру до двух - черного и белого. Наши друзья и соседи - это точно светлая сторона этого мира", - подчеркнул мэр Львова.

Сколько украинцев выехали за границу

. Всемирный день беженцев – день, посвященный тем, кто по тем или иным причинам был вынужден покинуть свой дом. Праздник создан решение Генассамблеи ООН в 2001 году в честь 50-й годовщины принятия Конвенции о статусе беженцев. Правда, тогда самая острая была проблема африканских беженцев, поэтому этот день посвящен им. Однако в том же 2001 году Организация африканского единства согласилась с тем, чтобы отмечать Всемирный день беженцев и день африканских беженцев в один день – 20 июня.

В целом, по данным ООН на 16 июня 2022 года, из Украины от 24 февраля уехали более 7,7 миллионов граждан. Из них почти 2,6 миллиона вернулись домой, а 3,4 миллиона беженцев получили статус временной защиты в Европе.

Интересно – Андрей Садовый о жилье для переселенцев: смотрите видео