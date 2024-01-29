Во Львове поймали правоохранителя, который "продавал" места на службу пограничникам

Сотрудники ДБР в сотрудничестве с контрразведкой СБУ и УСС Нацполиции задержали инспектора регионального управления одного из правоохранительных органов Львова. Он за деньги обещал пособие по трудоустройству в пограничную службу.

Мужчину уже задержали. Более того, ему уже объявили о подозрении.

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Правоохранителя поймали с поличным

Установлено, что к инспектору обратился местный житель за советом по службе в одном из подразделений Государственной пограничной службы Украины. В ответ он пообещал предоставить всю необходимую информацию лично.

Во время встречи правоохранитель сообщил, что готов помочь в трудоустройстве в нужное подразделение за 10 тысяч долларов США. Половину суммы он захотел получить до назначения на должность, а остаток после.

ДБР задержали правоохранителя при передаче первой части взятки в сумме 5 тысяч долларов США.

Какое наказание грозит подозреваемому

Правоохранителю уже сообщили о подозрении в злоупотреблении влиянием часть 3 статьи 369-2 УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет с конфискацией имущества.

В настоящее время идет расследование. Следователи проверяют причастность к преступлению других должностных лиц под процессуальным руководством Львовской специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона.

К слову, сегодня 29 января высший антикоррупционный суд выбирает меру пресечения одному из подозреваемых по делу о хищении 15 миллиарда гривен на снарядах. Речь идет об Александре Лиеве бывшем руководителе Департамента военно-технической политики развития вооружения и военной техники Минобороны. Ранее он был задержан при попытке пересечения границы.