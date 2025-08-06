Мужчин с гранатами задержали благодаря прохожему во Львове
- Во Львове задержали двух мужчин с гранатами благодаря сообщению прохожего.
- Полиция изъяла две гранаты и запалы, сейчас устанавливают происхождение боеприпасов.
Во Львове чрезвычайное происшествие: прямо на улице шли мужчины с гранатами. Их задержали благодаря прохожему.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Нацполицию.
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Во Львове по улице шли мужчины с гранатами
Прохожий на улице Тычины во Львове заметил двух мужчин. Они несли предметы, похожие на гранаты, и двигались в направлении улицы Линкольна.
Мужчина сообщил полиции об увиденном. На место сразу выехали следственно-оперативная группа и сотрудники других служб, специалисты взрывотехнического управления полиции Львовщины, а также патрульные полицейские.
Во время поверхностной проверки правоохранители изъяли у одного из мужчин две гранаты и два запала к ним. Боеприпасы направлены на экспертное исследование. Мужчины задержаны,
– говорится в сообщении ведомства.
Задержание мужчин во Львове / Нацполиция
Сейчас решают вопрос правовой квалификации события. Полицейские установят происхождение боеприпасов.
Недавно мужчину с гранатами задержали в Черкассах. Он угрожал взорвать их и взять в заложники военнослужащих. Теперь ему готовят подозрения по ряду статей.