Во Львове чрезвычайное происшествие: прямо на улице шли мужчины с гранатами. Их задержали благодаря прохожему.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Нацполицию.

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Во Львове по улице шли мужчины с гранатами

Прохожий на улице Тычины во Львове заметил двух мужчин. Они несли предметы, похожие на гранаты, и двигались в направлении улицы Линкольна.

Мужчина сообщил полиции об увиденном. На место сразу выехали следственно-оперативная группа и сотрудники других служб, специалисты взрывотехнического управления полиции Львовщины, а также патрульные полицейские.

Во время поверхностной проверки правоохранители изъяли у одного из мужчин две гранаты и два запала к ним. Боеприпасы направлены на экспертное исследование. Мужчины задержаны,

– говорится в сообщении ведомства.



Задержание мужчин во Львове / Нацполиция

Сейчас решают вопрос правовой квалификации события. Полицейские установят происхождение боеприпасов.

Недавно мужчину с гранатами задержали в Черкассах. Он угрожал взорвать их и взять в заложники военнослужащих. Теперь ему готовят подозрения по ряду статей.