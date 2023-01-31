Во Львове попрощались с американским добровольцем Дэниелом Свифтом
Источник:Андрей Садовый
На войне в Украине погиб американский доброволец Дэниел Винни Свифт. Сегодня, 31 января, во Львове простились с павшим воином.
Дэниел Винни Свифт сражался в составе Интернационального легиона и был отмечен орденом Богдана Хмельницкого III степени. Об этом говорится в телеграмм-канале мэра Львова Андрея Садового.
Смотрите также Плотник, каменщик и аэроразведчик: погиб военный бригады Черных Запорожцев Олег Собченко
Американский доброволец погиб, защищая Украину
"Теперь храбрый "морской котик" отправляется в последний путь домой", – отметил мэр Львова.
Он выразил искренние соболезнования семье защитника.
Во Львове простились с американским добровольцем / Фото из соцсетей Садового
Чтобы остановить эти смерти, нам нужно мощное оружие. Мы обращаемся ко всему миру – не откладывать потом то, что может уже сегодня спасти жизнь. За этот год мы все уже поняли, что остановить войну можно только силой,
– подчеркнул Садовый.
Мэр Львова призывает Запад предоставлять Украине современное вооружение, а именно танки и истребители.
Погиб Дэниел Винни Свифт / Фото из соцсетей Садового
"Россия сегодня является раненым медведем, которого нужно загнать в берлогу. И сделать мы можем это только объединив все наши ресурсы", – добавил Садовый.
Что известно об американском военном / Фото из соцсетей Садового
Что известно о военном
- Свифт, являвшийся оператором специальных боевых действий 1-го класса, погиб в Украине 18 января. В военно-морских силах США не уточнили, как он оказался в зоне боевых действий.
- Известно, что Дэниел Свифт дезертировал из армии в марте 2019 года. После этого его лишили знака "морских котиков" – трезубца, решив, что он не отвечает требованиям, предъявляемым к служащим спецподразделения.
- Государственный департамент США подтвердил недавнюю гибель гражданина США, воевавшего в Украине, но не предоставившего никаких подробностей об ее обстоятельствах.
- Дэниел Свифт вступил в ряды ВМС в 2005 году, а в 2006 году завершил подготовку по программе для "морских котиков". За время службы в армии он получил награды и награды за службу в Ираке и Афганистане.