Во Львове горел модульный дом для переселенцев

19 января во Львове, на улице Над Джерелом, произошел пожар в двухэтажном модульном доме. В тушении пожара принимали участие 27 спасателей и 6 единиц специальной техники.

Огонь охватил оба этажа. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС.

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Что известно о пожаре во Львове

Во Львове, на улице Над Джерелом, загорелся двухэтажный модульный дом. Здание, размером 12 на 25 метров, загорелось около 14:11. Огонь быстро распространился, охватив оба этажа на общей площади примерно 70 квадратных метров.

На место происшествия оперативно прибыли подразделения ГСЧС. Благодаря слаженным и профессиональным действиям спасателей, удалось локализовать пожар уже в 15:04, а полностью ликвидировать его в 15:13. В тушении огня принимали участие 27 спасателей, которые задействовали 6 единиц специальной техники.

В результате пожара никто не пострадал. О причинах возгорания не сообщается.

В модульном доме во Львове произошел пожар: фото ГСЧС

Напомним, Россия нанесла удар по Киеву 18 января, вызвав пожар в Шевченковском районе. Там также выбило окна и было задымление в подъезде жилого дома.