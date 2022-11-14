Во Львове попрощались с 25-летним тайваньцем, погибшим в боях за Украину
Источник:телеграм Андрея Садового
В ряды Вооруженных Сил Украины идут многие украинцы, впрочем, во всем мире готовы выразить поддержку. Это делают и иностранцы, они лично приезжают в Украину и встают на защиту нашей страны.
Во Львове простились с 25-летним тайванцем
К сожалению, не всем иностранцам удается вернуться с поля боя. Впрочем, их жертву будут помнить всегда. Одним из них был 25-летний тайванец Ценг Шенг-Гуанг Джонатан Ценг.
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Церемония прощания с Ценгом состоялась в 14.00, 14 ноября во Львове в Гарнизонной церкви святых апостолов Петра и Павла.
Сегодня во Львове попрощались с Героем, который не был кровным украинцем, но отдал свою жизнь за Украину. 25-летний Тайванец Ценг Шенг-Гуанг Джонатан Ценг погиб, защищая Украину,
– написал мэр Львова Андрей Садовый.
В начале полномасштабной войны Ценг добровольно присоединился к рядам ВСУ и воевал в составе 49-го отдельного стрелкового батальона "Карпатская Сечь" 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр".
Прощание с Ценгом / Фото из телеграма Андрея Садового
Что известно о Ценге
Парень был женат, но детей не имел. В 2015 году окончил высшую школу "Szu Wei Senior High School" в городе Хуалянь, Тайвань. 3 2017 по 2021 год проходил военную службу в Вооруженных Силах Тайваня. Военная специальность – пехотинец.
В ряды 49-го отдельного стрелкового батальона "Карпатской Сечи" вступил 19 июня 2022 года. Отмечается, что зарекомендовал себя дисциплинированным, уравновешенным и отважным воином.
Я приехал воевать на стороне добра, за Украину и за ее народ,
– говорил Ценг.
Он погиб при выполнении боевого задания, на передовых позициях фронта, на Лиманском направлении.