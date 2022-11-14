У Львові попрощалися з 25-річним тайванцем

На жаль, не всім іноземцям вдається повернутися живими із поля бою. Втім, їхню жертву пам'ятатимуть завжди. Одним із таких був 25-літній тайванець Ценг Шенг-Гуанг Джонатан Ценг.

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Церемонія прощання з Ценгом відбулася о 14:00, 14 листопада у Львові у Гарнізонній церкві святих апостолів Петра і Павла.

Сьогодні у Львові попрощались з Героєм, який не був кровним українцем, однак віддав своє життя за Україну. 25-літній Тайванець Ценг Шенг-Гуанг Джонатан Ценг загинув захищаючи Україну,

– написав мер Львова Андрій Садовий.

На початку повномасштабної війни Ценг добровільно приєднався до лав ЗСУ та воював у складі 49-го окремого стрілецького батальйону "Карпатська Січ" 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр".

Прощання із Ценгом / Фото з телеграму Андрія Садового

Що відомо про Ценга

Хлопець був одружений, але дітей не мав. У 2015 році закінчив вищу школу "Szu Wei Senior High School" у місті Хуалянь, Тайвань. 3 2017 по 2021 рік проходив військову службу в Збройних Силах Тайваню. Військова спеціальність – піхотинець.

До лав 49-го окремого стрілецького батальйону "Карпатської Січі" вступив 19 червня 2022 року. Зазначається, що зарекомендував себе, як дисциплінований, врівноважений та відважний воїн.