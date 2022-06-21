Во Львове попрощались с Героем Артемом Димидом, погибшим на войне
Источник:Андрей Садовый
21 июня во Львове попрощались с пластуном Артемом Демидом, героически погибшим в войне за свободу Украины.
О прощании с Героем сообщил мэр Львова Андрей Садовый, присутствовавший на церемонии. Он отметил, что память об Артеме будет вечной.
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Львов прощается с Героем Артемием Димидом. Такие люди держат над нами небо. Молодые, но столь величественные. Артемий будет жить вечно в воспоминаниях и улыбках друзей и родных. Не забудем,
– написал Андрей Садовый.
В УКУ основали стипендиальный фонд имени погибшего воина
Мэр Львова также сообщил, что Украинский католический университет создает фонд, за счет которого будет оплачиваться обучение студентов-историков.
Стипендию в университете будут предоставлять пластунам, поступающим на бакалаврские и магистерские программы УКУ.
Сделать пожертвование на стипендиальный фонд имени Артемия Димида можно по ссылке.
Во Львове попрощались с погибшим на войне активистом Артемом Димидом / Фото телеграм Андрея Садового
Прощание состоялось в храме Гарнизона святых апостолов Петра и Павла. Во время службы мать Артема Димида спела своему сыну последнюю колыбельную.
Погиб герой на Донбассе
О смерти воина стало известно 18 июня. Героя накрыло минометным огнем во время боев в Донецкой области.
Его война началась еще в 2014 году, когда парень стал в ряды одного из добровольческих батальонов Украины. На момент гибели Артему было всего 27 лет.
В Пласте Львова рассказали, что Артем стал пластуном еще в 7 лет и его позывной – "Курка". Он всю жизнь был предан идеалам, исповедуемым членами этой организации.
В Украинском католическом Университете выразили соболезнования и скорбь о потере. "Эту боль невозможно измерить... Большая потеря для семьи, нашего сообщества, всей Украины", – подчеркнули в УКУ.Редакция 24 канала тоже выражает искренние соболезнования семье и друзьям воина. Мы благодарим Артема Димида за героическое завоевание будущего нашей свободной Украины. Светлая и вечная память Герою!
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