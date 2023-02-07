Ушла легенда: во Львове попрощались с краеведом Петром Радковцем

Во вторник, 7 февраля, во Львове провели в последний путь известного краеведа Петра Радковца. Мужчина называл себя "профессиональным львовянином" и внезапно умер в возрасте 59 лет.

Депутат Львовского городского совета отметил, что Петр был человеком, который любил всем сердцем Львов, а Львов любил его. Петр был одним из известнейших львовских и украинских гидов.

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Что стало причиной смерти краеведа

Многие годы Петр Радковец проводил экскурсии по родному городу и в шутку называл себя "профессиональным львовянином".

Он всегда любил сказку, он всегда любил легенды. И всегда мы с братом были в этих легендах. Где бы мы ни пошли, мы всегда слышали интересные истории. Папа не любил очень придумывать, а всегда на основе реальных фактов рассказывал нам о Львове,

– говорит дочь краеведа Екатерина Радковец.

Родственники говорят, что умер он от острой коронарной недостаточности. Зять Петра Омельян Ощудляк рассказал, что смерть наступила внезапно. "Скорая" прибыла через десять минут после нападения, еще около 40 минут врачи пытались реанимировать. Однако усилия были напрасны.

Похороны Петра Радковца / Фото Общественное Львов, Игорь Зинкевич

Петр Радковец найдет последний покой на Лычаковском кладбище – месте, о котором он так любил рассказывать на своих экскурсиях.

Что известно о жизни Петра Радковца

Петр Радковец проводил экскурсии в образе прошлых веков: в шляпе, с тростью и с закрученными усами. Имел несколько маршрутов по Львову и рассказывал о разных эпохах.

Его брат Иван Радковец рассказал, что в работе Петр был бескомпромиссен, но все делалось с юмором.

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"Я не зря говорю, что его слова: "Улыбайтесь – это их раздражает". Он мог сделать по любой серьезнейшей теме и даже со своего похорона самую большую шутку в жизни. Поэтому я не зря говорю, такой большой группы он на Лычаков просто бы никогда не привел", – говорит Иван Радковец.

Авторские экскурсии Петра радовали гостей Львова за последние 20 лет. У мужчины даже было лицензионное удостоверение львовского гида под номером 1, которое официально получил от Львовского городского совета.

Одним из последних проектов, в котором принял участие Петр – "Город лечит". Это были бесплатные прогулки по Львову для защитников и военных ветеранов.