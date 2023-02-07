Депутат Львівської міської ради зазначив, що Петро був людиною, яка любила всім серцем Львів, а Львів любив його. Петро був одним з найвідоміших львівських та українських гідів.

До теми З ним пішла частинка Львова: раптово помер львівський краєзнавець Петро Радковець

Що стало причиною смерті краєзнавця

Багато років поспіль Петро Радковець проводив екскурсії рідним містом і жартома називав себе "професійним львів'янином".

Він завжди любив казку, він завжди любив легенди. І завжди ми з братом були в цих легендах. Де би ми не пішли, ми завжди чули цікаві історії. Тато не любив дуже вигадувати, а завжди на основі реальних фактів розказував нам про Львів,

– каже донька краєзнавця Катерина Радковець.

Родичі кажуть, що помер він від гострої коронарної недостатності. Зять Петра Омелян Ощудляк розповів, що смерть настала раптово. "Швидка" прибула через десять хвилин після нападу, ще близько 40 хвилин лікарі намагались реанімувати. Однак зусилля були марні.

Похорон Петра Радковця / Фото Суспільне Львів, Ігор Зінкевич

Петро Радковець знайде останній спочинок на Личаківському кладовищі – місці, про яке він так любив розповідати на своїх екскурсіях.

Що відомо про життя Петра Радковця

Петро Радковець проводив екскурсії в образі минулих століть: у капелюсі, з тростиною та з закрученими вусами. Мав декілька маршрутів Львовом та розповідав про різні епохи.

Його брат, Іван Радковець, розповів, що у роботі Петро був безкомпромісний, але все робилося з гумором.

У Львові провели в останню путь Петра Радковця: відео

"Я недаремно кажу, що його слова: "Посміхайтеся – це їх дратує". Він міг зробити з будь-якої найсерйознішої теми і навіть зі свого похорону найбільший жарт в житті. Тому я недаремно кажу, такої великої групи він на Личаків просто б ніколи не привів", – каже Іван Радковець.

Авторські екскурсії Петра тішили гостей Львова упродовж останніх 20 років. Чоловік навіть мав ліцензійне посвідчення львівського гіда під номером 1, яке офіційно отримав від Львівської міської ради.

Одним з останніх проєктів, у якому взяв участь Петро – "Місто лікує". Це були безкоштовні прогулянки Львовом для захисників та військових ветеранів.