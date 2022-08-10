Во Львове проведут урбан-толоку для организации убежища для переселенцев

Львовян приглашают на первую урбан-толоку. Жителей города приглашают помочь расчистить помещение, где обустроят кемп для переселенцев.

Толока состоится во Львове 12 – 14 августа. Ее организуют Street Culture & Urban Reform и Данская общественная организация уличных культур GAME, информирует 24 канал.

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Обустройство будущего кемпа

Во время толоки люди будут наводить порядок на территории в 5700 квадратных метров. Горожане уберут помещение для будущего кемпа для переселенцев.

Для того чтобы принять участие в мероприятии, нужно заполнить форму по ссылке и ждать звонка от администратора.

Открытие убежища запланировано на начало октября. Новый Urban Camp – это второй такой проект от Street Culture & Urban Reform & Game, который с марта принимает людей во Львове. Через него прошли более 200 переселенцев с точек боевых действий, а там постоянно проживают 35 человек - преимущественно семьи с детьми.



Львовян приглашают на толоку

В новом убежище одновременно смогут проживать еще 100 жителей, то есть в три раза больше, чем сейчас. Там смогут зонировать разные просторы и создавать отдельные локации под конкретные потребности: общение, игры, обучение, занятия спортом и отдых.

Во Львове обустроят новый приют для переселенцев:

Как будет выглядеть новое убежище

Urban Camp будет состоять из нескольких зон. На первом этаже обустроят публичное пространство для детей, отдыха и игр, штаб кемпа, а также кухню и прачечную.

Второй этаж в основном займут жилые комнаты двух типов.

Рядом разместят общее пространство и душевые.

Для досуга жителей в кемпе планируют оборудовать внутренний двор и большой зал — в нем будут проводить кинопоказы, концерты, спектакли и разнообразные спортивные мероприятия.

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