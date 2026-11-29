Вечером 29 ноября во Львове прогремели взрывы. Российские военные атаковали город реактивным беспилотником. По предварительной информации, вражескую цель сбили.

Воздушную тревогу во Львове объявили в 19:54. Уже в 20:04 городской голова Андрей Садовый сообщил о вражеском реактивном дроне, который двигался в направлении Львова.

В 20:07 местные телеграм-каналы начали сообщать о взрывах в городе.

Сейчас продолжается доразведка. По предварительным данным, российский беспилотник удалось сбить.

Информация о возможных последствиях атаки и пострадавших уточняется. Жителей призвали оставаться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

В 20:15 во Львовской области прозвучал отбой.

Напомним, что 29 ноября Россия также атаковала Винницкую область. В результате удара погибли мужчина и женщина, ещё один человек получил лёгкие травмы. Также повреждён жилой дом, возле которого загорелись два микроавтобуса. Пожар ликвидировали спасатели.