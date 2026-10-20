Во Львове раздались взрывы: ПВО сбила дрон

Во вторник, 20 октября, Россия проводит атаку ударными беспилотниками по украинским городам. Во Львове прогремели взрывы.

Об этом написал глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

Какие последствия обстрела?

В 11:55 Воздушные силы писали о движении реактивных дронов с Тернопольщины в сторону Львовщины. Около 12:06 во Львове прогремели взрывы. В городе работает ПВО.

В 12:28 Козицкий сообщил, что во время воздушной тревоги украинским военным удалось сбить вражеский беспилотник, который двигался в направлении Львова. Информация о пострадавших и разрушениях пока не поступала.

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Отметим, что страна-агрессор стала чаще запускать реактивные БПЛА по западным областям. В ночь на 20 октября беспилотники атаковали Львовщину, в области работала ПВО.