Во Львове прозвучала целая серия взрывов: в области работала ПВО

Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине 10 февраля. Во время очередной атаки несколько взрывов прогремели на Львовщине. По имеющейся информации, сработала ПВО.

Раздались взрывы около 10:54. Местные власти уверяют, что в области работает ПВО.

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Во Львове раздался ряд взрывов

Как отметил глава Львовской ОВА Максим Козицкий в 10:48, в области работает ПВО. Громкие взрывы в самом Львове слышали около 10:54. Через минуту это подтвердил городской голова Андрей Садовый и также отметил работу противовоздушной обороны.

Заметим, что журналисты 24 Канала насчитали около 7 взрывов. Ожидаем подтверждения соответствующей информации от местных властей. Но все же призываем не фотографировать и не снимать на видео работу ПВО. Если же такой соблазн возник, то не выкладывайте материалы в социальные сети. Не будьте сообщниками врага!

В 11:17 Максим Козицкий предупредил жителей области. Он подчеркнул, что могут возникнуть проблемы с поставкой электроэнергии.

В Хмельницком тоже раздался взрыв

По словам главы ОВА Сергея Гамалия, в результате взрыва часть города остается без света. Он также предупредил, что могут быть перебои в поставках воды.

Кроме того, чиновник призвал людей не покидать укрытий. Напомним, что риск ракетного удара все еще сохраняется. Так что до тех пор, пока не будет сигнала об отбое, ни в коем случае не покидайте укрытий. Это может спасти вам жизнь.